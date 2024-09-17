В Перми скончался сбитый автомобилем во время тренировки велогонщик Бако

ДТП произошло 7 августа на автодороге Пермь — Жебреи. У Александра Бако была тренировка. Когда он пересекал нерегулируемый перекрёсток, его сбила машина. Пострадавшего спортсмена доставили в больницу — в реанимацию. Александр Бако находился в медицинском учреждении месяц. Всё это время врачи оценивали состояние спортсмена как тяжёлое. У него диагностировали множественные переломы. По данным «Нового компаньона», для поддержки организма пострадавшего медики ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.