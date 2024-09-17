В Перми скончался сбитый автомобилем во время тренировки велогонщик Бако

Велогонщик Александр Бако, которого автомобиль сбил во время тренировки, скончался в Перми, сообщает «Новый компаньон».
ДТП произошло 7 августа на автодороге Пермь — Жебреи. У Александра Бако была тренировка. Когда он пересекал нерегулируемый перекрёсток, его сбила машина. Пострадавшего спортсмена доставили в больницу — в реанимацию. Александр Бако находился в медицинском учреждении месяц. Всё это время врачи оценивали состояние спортсмена как тяжёлое. У него диагностировали множественные переломы. По данным «Нового компаньона», для поддержки организма пострадавшего медики ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.
14 сентября Пермская краевая Федерация велосипедного спорта сообщила, что Александр Бако скончался. Спортсмену было 40 лет.
Прощание с ним состоится 18 сентября в зале по улице Старцева, 61 в 11:40.