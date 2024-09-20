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Пропавшего 15-летнего подростка нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего Евгения, который 19 сентября пропал в микрорайоне Уралмаш.

О найденном подростке сообщили в Отделение по связям со СМИ УМВД города.

«Жив. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства его пропажи», — добавили в ведомстве.

Другие подробности не сообщаются.

«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области завершились поиски 15-летнего Яна.

Подробности не раскрываются. Несовершеннолетний пропал еще 6 сентября в Среднеуральске. Сообщения о том, что он нашелся, поступило 19 сентября.

Его поисками занимались добровольцы и сотрудники полиции.