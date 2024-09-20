Пропавшего 15-летнего подростка нашли в Екатеринбурге

О найденном подростке сообщили в Отделение по связям со СМИ УМВД города.
«Жив. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства его пропажи», — добавили в ведомстве.
Другие подробности не сообщаются.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области завершились поиски 15-летнего Яна.
Подробности не раскрываются. Несовершеннолетний пропал еще 6 сентября в Среднеуральске. Сообщения о том, что он нашелся, поступило 19 сентября.
Его поисками занимались добровольцы и сотрудники полиции.