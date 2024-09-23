Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую больницу

«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», — сказал собеседник агентства.
Днем 22 сентября 19-летний житель Москвы вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские задержали вандала. По предварительным данным, у задержанного психическое расстройство.
Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Недалеко от его могилы на Новодевичьем кладбище покоятся диктор Игорь Кириллов, композитор Никита Богословский, актрисы Элина Быстрицкая и Людмила Гурченко.