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Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую больницу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, отправили в психиатрическую больницу, где проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», — сказал собеседник агентства.

Днем 22 сентября 19-летний житель Москвы вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские задержали вандала. По предварительным данным, у задержанного психическое расстройство.

Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Недалеко от его могилы на Новодевичьем кладбище покоятся диктор Игорь Кириллов, композитор Никита Богословский, актрисы Элина Быстрицкая и Людмила Гурченко.