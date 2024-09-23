Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психиатрическую больницу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, отправили в психиатрическую больницу, где проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.