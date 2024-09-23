В Уфе в ДТП опрокинулась иномарка

В дорожной аварии 35-летняя пассажирка с различными травмами была доставлена в больницу и после оказания медпомощи отпущена. Известно, что водитель «Джилли» ранее была лишена водительского удостоверения, а также отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.