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В Самаре суд продлил арест певцу Шарлоту

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Самары продлил арест певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на месяц, ожидается обвинительное заключение прокуратуры и рассмотрение дела в суде по существу. Об этом ТАСС сообщил отец подозреваемого Валерий.

«Продлили арест на месяц. Дело передают в суд, мы ждем от прокуратуры официальное заключение по обвинению», — сказал он.

Эдуард Шарлот был арестован по подозрению в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями УК РФ. Шарлота обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.