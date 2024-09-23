В Самаре суд продлил арест певцу Шарлоту

Эдуард Шарлот был арестован по подозрению в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями УК РФ. Шарлота обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.