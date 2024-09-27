Около 120 раз за месяц нарушила ПДД жительница Актобе

«35-летняя горожанка, управлявшая автомобилем Lexus с иностранными номерами, неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра. С помощью “Қорғау” сотрудники батальона патрульной полиции задержали ее, и выяснили, что с середины августа она совершила 119 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма ее штрафов составила Т3 млн 378 тыс», — говорится в сообщении.