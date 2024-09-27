Около 120 раз за месяц нарушила ПДД жительница Актобе

Актобе. 27 сентября. КазТАГ — Около 120 раз за месяц нарушила правила дорожного движения жительница Актобе, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«35-летняя горожанка, управлявшая автомобилем Lexus с иностранными номерами, неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра. С помощью “Қорғау” сотрудники батальона патрульной полиции задержали ее, и выяснили, что с середины августа она совершила 119 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма ее штрафов составила Т3 млн 378 тыс», — говорится в сообщении.
На данный момент автомобиль помещен на специальную автостоянку.
«Безответственное поведение на дорогах может приводить к трагическим последствиям, включая летальный исход. Водителям следует серьезно задуматься о своей безопасности и безопасности окружающих. Некоторые водители с иностранными номерами надеются избежать наказания, но это не так», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения зафиксировано более 77 тыс. фактов превышения скорости.