В Краснодаре будут судить убийц аниматоров с участием присяжных

С участием коллегии присяжных суд рассмотрит уголовное дело по ходатайству обвиняемого в отношении Анатолия Двойникова, который обвиняется по ст.166 ч.4; ст. 167 ч.1; ст. 162 ч.4 п.п.а, в, а также ст. 105 ч.2 п.п.а, ж, з УК РФ. Демьяна Демьяна Кеворкьяна, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 33 ч.3-ст.166 ч.4; ст. 33 ч.3-ст.167 ч.1, а также ст. 33 ч.3-ст.162 ч.4 п.п.а, в; ст. 33 ч.3-ст.105 ч.2 п.п.а, ж, з УК РФ, и Арама Татосяна, обвиняемого по ст.166 ч.4; ст. 167 ч.1; ст. 162 ч.4 п.п.а, в; ст. 105 ч.2 п.п.а, ж, з УК РФ. Судебное заседание назначено на 24 октября этого года.