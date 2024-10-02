Мошенничество на сумму Т490,9 млн совершили лжезастройщики в Уральске

Уральск. 2 октября. КазТАГ — В Уральске от рук двоих лжезастройщиков пострадало 32 человека, а ущерб составил почти Т491 млн, сообщает пресс-служба прокуратура Западно-Казахстанской области.
«Лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить денежные средства от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства. (…) 32 потерпевшим причинен ущерб в размере Т490 888 000», — говорится в сообщении в среду.
Злоумышленники размещали в социальных сетях и интернет-платформах объявления о строительстве таунхаусов, хотя не имели земельных участков под застройку. Они заключали договоры с клиентами, обещая в установленные сроки построить жилье, но так и не приступали к работе.
Мошенников, выдававших себя за застройщиков, осудили на шесть и семь лет лишения свободы за хищение денег у граждан в особо крупном размере. Суд также обязал возместить ущерб в полном объеме.