В Альметьевском районе водитель «ГАЗели» влетел в дерево и погиб

В Альметьевском районе накануне поздним вечером водитель «ГАЗели» влетел в дерево и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.
По предварительной информации, грузовик на большой скорости съехал с дороги и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся. В результате аварии водитель скончался на месте ЧП. Его пассажир был госпитализирован в медучреждение.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Специалисты просят водителей быть острожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, в Казани женщина-водитель на иномарке сбила велосипедиста. Мужчина, управлявший двухколесным транспортом, получил различные травмы и был госпитализирован с места ДТП.