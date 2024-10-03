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В Альметьевском районе водитель «ГАЗели» влетел в дерево и погиб

Его пассажир госпитализирован в медучреждение.

Источник: ГИБДД Татарстана

В Альметьевском районе накануне поздним вечером водитель «ГАЗели» влетел в дерево и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Татарстана.

По предварительной информации, грузовик на большой скорости съехал с дороги и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся. В результате аварии водитель скончался на месте ЧП. Его пассажир был госпитализирован в медучреждение.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Специалисты просят водителей быть острожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в Казани женщина-водитель на иномарке сбила велосипедиста. Мужчина, управлявший двухколесным транспортом, получил различные травмы и был госпитализирован с места ДТП.