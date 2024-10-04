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На Кубани арестован 21-летний блогер за разжигание ненависти

Усть-Лабинский районный суд признал виновным 21-летнего блогера в разжигании ненависти по национальному признаку, а также неповиновении требованиям полиции (ст. 20.3.1 и 19.3 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Из материалов уголовного дела следует, что житель х. Херсонский (имя не называется) разместил на своем YouTube-канале видео. В нем он он, «являясь приверженцем ислама, нелестно высказывается в адрес представителей других конфессий». Также блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой для выяснения обстоятельств.

В размещении ролика блогер признал вину, а в неповиновении требованиям полицейских виновным себя не считает. Суд назначил ему арест сроком на две недели и штраф 15 тыс. руб.