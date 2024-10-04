На Кубани арестован 21-летний блогер за разжигание ненависти

Из материалов уголовного дела следует, что житель х. Херсонский (имя не называется) разместил на своем YouTube-канале видео. В нем он он, «являясь приверженцем ислама, нелестно высказывается в адрес представителей других конфессий». Также блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой для выяснения обстоятельств.