Подростки избили сверстника за якобы угнанный велосипед в Приморье: хлестали веревкой по гениталиям

Инспекторы по делам несовершеннолетних также работают с участниками инцидента и их семьями, рассматривая возможность постановки подростков на профилактический учет в Комиссию по делам несовершеннолетних. Родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию.