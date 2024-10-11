Подростки избили сверстника за якобы угнанный велосипед в Приморье: хлестали веревкой по гениталиям

«Полицейские установили личности участников инцидента. Ими оказались двое подростков 2008 года рождения», — рассказали в пресс-службе краевого УМВД.
Уточняется, что избиение произошло в Хорольском округе Приморья 7 октября. Проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.
Инспекторы по делам несовершеннолетних также работают с участниками инцидента и их семьями, рассматривая возможность постановки подростков на профилактический учет в Комиссию по делам несовершеннолетних. Родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию.
«Прокуратура даст оценку условиям воспитания и проживания участников конфликта, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее была рассказана история выживания подростка в приморской тайге. Мальчик пошел за грибами и заблудился, его искали три сотни человек, и нашли живым и здоровым.