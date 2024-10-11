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Подростки избили сверстника за якобы угнанный велосипед в Приморье: хлестали веревкой по гениталиям

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября, ФедералПресс. В приморских соцсетях распространяется видео, где школьники избивают сверстника веревкой по половым органам, комментируя, что это его наказание за угон велосипеда. Инцидентом заинтересовались правоохранители.

«Полицейские установили личности участников инцидента. Ими оказались двое подростков 2008 года рождения», — рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

Уточняется, что избиение произошло в Хорольском округе Приморья 7 октября. Проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств случившегося, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.

Инспекторы по делам несовершеннолетних также работают с участниками инцидента и их семьями, рассматривая возможность постановки подростков на профилактический учет в Комиссию по делам несовершеннолетних. Родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию.

«Прокуратура даст оценку условиям воспитания и проживания участников конфликта, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее была рассказана история выживания подростка в приморской тайге. Мальчик пошел за грибами и заблудился, его искали три сотни человек, и нашли живым и здоровым.