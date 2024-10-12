Киевский хакер нанес ущерб западным странам на 3 миллиарда гривен

Украинский суд рассмотрит уголовное дело по факту мошенничества со стороны одного из киевских хакеров. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
По данным информаторов, 49-летний нарушитель закона нанес ущерб европейским странам и государствам Северной Америки. Всего сумма убытков достигает 3 миллиардов гривен.
Известно, что хакер атаковал предприятия во Франции, Норвегии, США, Германии, Канаде и Нидерландах. Для этого он использовал вирусные программы.
Украинцу грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, у него будет конфисковано имущество.
Ранее сообщалось, что организация Internet Archive, известная своим сервисом Wayback Machine, подверглась кибератаке. В результате утекли данные 31 миллиона зарегистрированных пользователей.