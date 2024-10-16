На Урале вынесли приговор водителю автобуса за гибель двух человек в ДТП

В свердловском городе Реж городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего водителя автобуса, который погубил в дорожной аварии водителя и пассажира иномарки, а также причинил тяжкий вред здоровью еще двум пассажирам автобуса.
Смертельное ДТП случилось 16 ноября 2023 года на трассе «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». Водитель автобуса «ГАЗ А63R42» не уступил дорогу Lada Largus, двигавшейся по главной дороге. В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковушки.
Суд признал мужчину виновным в «нарушении лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц», назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в колонии-поселении.
Также с него взыщут компенсацию морального вреда на общую сумму 2,8 миллиона рублей.