На Урале вынесли приговор водителю автобуса за гибель двух человек в ДТП

Суд признал мужчину виновным в «нарушении лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц», назначив наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в колонии-поселении.