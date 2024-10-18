Вместо ракет для ОПК гендиректор построил дом в Сочи

Правоохранительные органы задержали Михаила К, генерального директора компании «ТРВ-инжиниринг», которая поставляет организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Он подозревается в присвоении 40 млн рублей у предприятия. Средства мужчина направил на строительство дома в Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «РИА Новости»(18+).
По предварительным данным, Михаил имени «ТРВ-инжиниринг» заключил контракт с контролируемой им таганрогской компанией на поставку металлопродукции, предназначенной для ракетного производства. Тем не менее, средства, полученные за сделку, были использованы для строительства его личного дома в Сочи.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. На данный момент фигурант задержан, а в его доме и на предприятии проводятся следственные мероприятия.
Расследование его действий стало возможным благодаря делу, связанному с бывшим гендиректором АО «Звезда — Стрела» Владимиром М., который заключил досудебное соглашение и начал сотрудничество со следствием.