Вместо ракет для ОПК гендиректор построил дом в Сочи

По предварительным данным, Михаил имени «ТРВ-инжиниринг» заключил контракт с контролируемой им таганрогской компанией на поставку металлопродукции, предназначенной для ракетного производства. Тем не менее, средства, полученные за сделку, были использованы для строительства его личного дома в Сочи.