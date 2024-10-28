Убивших челябинского подростка мигрантов суммарно приговорили к 76 годам колонии

Суд установил, что 9 апреля 2023 года у главного входа в ТРК «Космос» две компании устроили массовую драку из-за публикации в интернете. Шахром Миров нанес 17-летнему подростку не менее пяти ударов руками по голове, туловищу и конечностям. Опасаясь прибытия сотрудников полиции, они скрылись. Вечером того же дня компании вернулись на автомобильную парковку у ТРК, чтобы разрешить конфликт. Одна из них напала на другую. Компания, в которой находился подросток, начала убегать, но вскоре Миров догнал школьника и ударил его ножом. Тоир Джалилов, Абдулвахоб Сабуров, Шахзод Сатторов присоединились к Мирову и стали избивать подростка. Удары нанес также Нажмиддин Имомов. От телесных повреждений школьник погиб на месте.
Миров, Тоир Джалилов, Сабуров, Сатторов признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в хулиганстве (п. п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ), Ислом Ахмадов, Хуршед Одинаев, Зоир Джалилов и Имомов — в хулиганстве.
Миров по совокупности преступлений проведет в колонии строгого режима 18 лет, Сабуров и Сатторов — 14 лет каждый. Тоир Джалилов будет находиться в колонии общего режима 9 лет 6 месяцев, Имомов и Ахмадов — 5 лет 6 месяцев, Зоир Джалилов — 5 лет, Одинаев — 4 года 6 месяцев.
Кроме того, в пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда с Мирова, Тоира Джалилова, Сабурова, Сатторова в размере 1,2 млн руб. с каждого. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовной коллегии Второго апелляционного суда общей юрисдикции.