Убивших челябинского подростка мигрантов суммарно приговорили к 76 годам колонии

Суд установил, что 9 апреля 2023 года у главного входа в ТРК «Космос» две компании устроили массовую драку из-за публикации в интернете. Шахром Миров нанес 17-летнему подростку не менее пяти ударов руками по голове, туловищу и конечностям. Опасаясь прибытия сотрудников полиции, они скрылись. Вечером того же дня компании вернулись на автомобильную парковку у ТРК, чтобы разрешить конфликт. Одна из них напала на другую. Компания, в которой находился подросток, начала убегать, но вскоре Миров догнал школьника и ударил его ножом. Тоир Джалилов, Абдулвахоб Сабуров, Шахзод Сатторов присоединились к Мирову и стали избивать подростка. Удары нанес также Нажмиддин Имомов. От телесных повреждений школьник погиб на месте.