Олимпийской чемпионке Егорян разбили машину бутылками с коньяком

Спортсменка рассказала телеканалу РЕН ТВ, что оставила машину во дворе жилого дома на час, отправившись к стоматологу. По возвращении она обнаружила вмятины и трещины на стеклах своего автомобиля, а также повреждения соседней машины. Судья по следам, бутылки с водкой и коньяком, предположительно, были выброшены из окна.