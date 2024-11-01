Олимпийской чемпионке Егорян разбили машину бутылками с коньяком

Неизвестные повредили автомобиль олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян, забросав его бутылками с алкоголем.
Спортсменка рассказала телеканалу РЕН ТВ, что оставила машину во дворе жилого дома на час, отправившись к стоматологу. По возвращении она обнаружила вмятины и трещины на стеклах своего автомобиля, а также повреждения соседней машины. Судья по следам, бутылки с водкой и коньяком, предположительно, были выброшены из окна.
Егорян обратилась в полицию и подала заявление. Владелица второго автомобиля также заявила о происшествии в правоохранительные органы.
Отмечается, что рядом с местом происшествия находится детский бассейн, и все могло закончиться не просто поврежденной машиной. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, как в Ангарске двое молодых людей пытались ограбить мужчину, угрожая игрушечным пистолетом.