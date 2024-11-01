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Олимпийской чемпионке Егорян разбили машину бутылками с коньяком

На машине остались вмятины и трещины на лобовом стекле.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные повредили автомобиль олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян, забросав его бутылками с алкоголем.

Спортсменка рассказала телеканалу РЕН ТВ, что оставила машину во дворе жилого дома на час, отправившись к стоматологу. По возвращении она обнаружила вмятины и трещины на стеклах своего автомобиля, а также повреждения соседней машины. Судья по следам, бутылки с водкой и коньяком, предположительно, были выброшены из окна.

Егорян обратилась в полицию и подала заявление. Владелица второго автомобиля также заявила о происшествии в правоохранительные органы.

Отмечается, что рядом с местом происшествия находится детский бассейн, и все могло закончиться не просто поврежденной машиной. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, как в Ангарске двое молодых людей пытались ограбить мужчину, угрожая игрушечным пистолетом.