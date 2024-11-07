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Следствие сообщило подробности о задержанных за множество убийств членах братской ОПГ

Тяжкие преступления совершались участниками группировки в период с 1995 по 2005 годы, пишет «Коммерсант».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Следственный комитет.
Источник: Следственный комитет

Басманный районный суд города Москвы продлил до середины декабря 2024 года сроки содержания под стражей пяти участникам братской организованной преступной группировки, действовавшей в Иркутской области с середины девяностых годов ХХ века. Им инкриминируют более полутора десятков убийств и ряд других серьезных преступлений.

По информации следственных органов, почти все участники группировки занимались бизнесом. Так, авторитет Дмитрий Порошин (Пэрш) занимал должность заместителя генерального директора в ООО «НептунСервис», а Владислав Марчук руководил двумя компаниями. В коммерческих организациях работали Махмуд Юнусов и Владимир Ярославцев, и только Василий Железный официально нигде не трудился.

Один из главарей группировки, Пэрш, в 2001 году встретил возле местного родильного дома в Зеленограде земляка, приехавшего навестить супругу. Поскольку мужчина завязал с криминалом, Пэрш решил с ним расправиться и заколол того отверткой. За это преступника осудили на восемь лет лишения свободы.

Находящимся под стражей обвиняемым инкриминируют и убийство трех человек на трассе в 2003 году. Тогда они расстреляли из автоматов представителей конкурирующей группировки. Помимо убийств, членов ОПГ обвиняют и в вымогательстве крупных сумм денег у предпринимателей.