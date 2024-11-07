Следствие сообщило подробности о задержанных за множество убийств членах братской ОПГ

Один из главарей группировки, Пэрш, в 2001 году встретил возле местного родильного дома в Зеленограде земляка, приехавшего навестить супругу. Поскольку мужчина завязал с криминалом, Пэрш решил с ним расправиться и заколол того отверткой. За это преступника осудили на восемь лет лишения свободы.