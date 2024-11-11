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Такси в кювете, бампер всмятку: на федеральной трассе Владивостока произошло ДТП

В районе Уссурийска в результате ДТП такси вылетело с трассы в кювет.

Источник: Комсомольская правда

Такси вылетело в кювет на 665-м километре трассы Хабаровск — Владивосток. По данным аварийных комиссаров, пострадавших нет, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Водитель такси Toyota Corolla Axio пошел на обгон, однако автомобиль Daihatsu Boon при повороте налево не пропустил таксиста. Произошло столкновение, оба транспорта получили повреждения. От удара рулевой «Тойоты» потерял контроль над управлением и съехал с проезжей части в кювет.

Авто виновника аварии осталось без бампера и левой фары, а у такси помята правая сторона и багажник.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в ночь с 10 по 11 ноября в Надеждинском районе Приморья неподалеку от поселка Рыбачий произошло массовое ДТП с пострадавшей. По версии аварийных комиссаров, рулевой Toyota Porte потерял управление, вылетел на встречную полосу и задел сразу две машины. Травмы получила пассажирка одного из авто.