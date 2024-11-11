Такси в кювете, бампер всмятку: на федеральной трассе Владивостока произошло ДТП

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в ночь с 10 по 11 ноября в Надеждинском районе Приморья неподалеку от поселка Рыбачий произошло массовое ДТП с пострадавшей. По версии аварийных комиссаров, рулевой Toyota Porte потерял управление, вылетел на встречную полосу и задел сразу две машины. Травмы получила пассажирка одного из авто.