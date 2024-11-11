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Ринат Файзуллин стал и.о. полпреда Башкирии при президенте России

Исполняющим обязанности полпреда Башкирии при президенте РФ стал Ринат Файзуллин.

Источник: Комсомольская правда

Исполнять обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте России будет Ринат Файзуллин. О его назначении сообщили во время оперативного совещания в ЦУРе республики. На этом посту он сменил Ришата Халикова, который продолжит работу советников полпреда.

Ранее Файзуллин занимал должность руководителя аппарата по обеспечению деятельности органов государственной власти РБ в Москве.

Глава республики Радий Хабиров потребовал у полпреда работать в направлении привлечения инвестиций, с молодежью и земляками.

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