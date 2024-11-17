Стало известно об увеличении числа отравившихся в школьной столовой Чувашии

Информацию об отравлении детей в Чувашии в пятницу опубликовал Telegram-канал Baza. Тогда сообщалось, что в больницу обратились 129 учеников школы и кадетского лицея — у всех врачи диагностировали энтеровирус. При этом у троих несовершеннолетних россиян было состояние средней степени тяжести. В день отравления школьники и кадеты ели плов и рыбный суп, которые в оба заведения поставил один и тот же поставщик.