На бывшего тренера «Амкара» напали с ножом после матча в Астрахани

Тренерский штаб «Ленинградца» и руководство клуба шли в отель из ресторана. Двое шли впереди, а Евсеев с заместителем гендиректора клуба сзади. В этот момент к Евсееву подошли двое и попросили закурить. Евсеев дважды проигнорировал их просьбу, и после этого ему в лицо брызнули из баллончика, завязалась драка, в которой нападавшие достали ножи. Порезы получили Евсеев и его помощник Евгений Шмарко.