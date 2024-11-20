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В Башкирии появились инкассаторы-мошенники

В Башкирии появились инкассаторы-мошенники.

Телефонные мошенники начали предлагать людям инкассаторские услуги. Как пояснили в Нацбанке РБ, «инкассаторов», после введения двухдневной приостановки переводов на сомнительные счета из базы Банка России (действует с 25 июля) и блокировки счетов дропперов, мошенникам стало сложнее похищать деньги с помощью переводов. Поэтому они изобретают альтернативные способы обмана.

В последнее время мошенники под видом сотрудников Центробанка звонят потенциальной жертве и пугают тем, что на её банковский счёт якобы совершается атака и вскоре средства, возможно, украдут. А чтобы спасти средства, «ЦБ» готов предоставить бесплатных инкассаторов: нужно быстро снять все деньги со счёта и передать им, чтобы они перевезли средства в другой банк на временное хранение.