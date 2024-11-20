В Польше из-за обрушения крыши депо погибло двое

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате обрушения крыши старого депо польской транспортной компании PKS (Przedsi biorstwo Komunikacji Samochodowej) в городе Млава к северу от Варшавы. Еще семеро находится под завалами. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.