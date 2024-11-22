Во Владимире арестовали четверых участников массовой драки

По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира группа молодых людей, преимущественно имеющих иностранное гражданство, грубо нарушала общественный порядок, распылив перцовую смесь и нанеся удары одному из посетителей. Вскоре после этого, находясь на улице Ильича, фигуранты с применением предметов продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате троим жителям Владимира причинены телесные повреждения различной степени тяжести.