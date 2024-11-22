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Во Владимире арестовали четверых участников массовой драки

ВЛАДИМИР, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо участников массовой драки 9 ноября, среди которых были иностранные граждане, арестованы во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Судом удовлетворены ходатайства следователей Октябрьского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов по уголовному делу о хулиганских действиях во Владимире 9 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по информации в соцсетях о массовой драке во Владимире. Участники драки, среди которых были иностранные граждане, были задержаны.

По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира группа молодых людей, преимущественно имеющих иностранное гражданство, грубо нарушала общественный порядок, распылив перцовую смесь и нанеся удары одному из посетителей. Вскоре после этого, находясь на улице Ильича, фигуранты с применением предметов продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате троим жителям Владимира причинены телесные повреждения различной степени тяжести.