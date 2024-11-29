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На Кубани отправили под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских

Днем 27 ноября местный житель, находясь в Апшеронске, во время задержания по подозрению в хранении наркотиков, выстрелил из пистолета в сторону сотрудников полиции.

На Кубани отправили под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Следствие установило, что днем 27 ноября местный житель, находясь в Апшеронске, во время задержания по подозрению в хранении наркотиков, выстрелил из пистолета в сторону сотрудников полиции. В тот же день фигуранта задержали.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры района. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.