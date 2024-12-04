Смыло волной за несколько дней до свадьбы: подробности гибели российской модели в Таиланде

На популярном среди туристов острове Самуи в Таиланде при трагических обстоятельствах погибла российская модель из Новосибирска. Как сообщает телеграм-канал Mash, 24-летняя Камилла Беляцкая приехала на курорт со своим 47-летним возлюбленным, Григорием. Там пара хотела провести свадебное торжество и медовый месяц.
Незадолго до трагедии девушка занималась различными организационными вопросами по отдыху, а затем отправилась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoin. Камилла собиралась предаться медитации, но уже через несколько минут после того, как она пришла на место, ее сбило со скалы большой волной.
Издание «КП — Новосибирск» со ссылкой на слова очевидцев пишет, что девушка кричала, пыталась выбраться из морской пучины. Но сделать это ей не удалось.
Спасатели пляжа оказались бессильны, поскольку их специальная техника в это время находилась в ангаре — оперативно отреагировать на происшествие не получилось. Источник «КП — Новосибирск» сообщает, что они опоздали буквально на пять минут.
Жених погибшей узнал о трагедии из местных новостей. Издание «Амур Инфо» сообщает, что тело Камиллы искали два дня. В конечном итоге погибшую извлекли из воды сотрудники спасательного подразделения. По словам Григория, он очень сильно переживает, ведь в отношениях с девушкой он состоял пять лет.
Местные власти тем временем рассказали, что предупреждали жителей и туристов об опасности шторма, бушевавшего в тот день.