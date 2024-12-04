Смыло волной за несколько дней до свадьбы: подробности гибели российской модели в Таиланде

Незадолго до трагедии девушка занималась различными организационными вопросами по отдыху, а затем отправилась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoin. Камилла собиралась предаться медитации, но уже через несколько минут после того, как она пришла на место, ее сбило со скалы большой волной.