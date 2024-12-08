Турист сломал ногу, поднимаясь на пик Любви в Бурятии

37-летний турист получил травму во время восхождения на Пик Любви в Бурятии. Ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
— 7 декабря в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района 37-летний турист нуждается в помощи спасателей. Он в составе туристической группы из шести человек поднимался на гору Пик Любви. Они планировали сделать переход на Пик Дружба, но, не дойдя до Пик Молодежный, мужчина поскользнулся и травмировал ногу, — говорится в сообщении.
Туристы начали спускать своего товарища вниз на встречу спасателям. Прибывшие на место сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оказали пострадавшему первую помощь. После с помощью носилок и страховки пешим порядком начали эвакуацию по сложной скалистой местности.
К спасательной операции присоединились другие альпинисты, оказавшиеся поблизости. Это значительно ускорило процесс. Совместными усилиями они эвакуировали его в поселок Аршан. Мужчину в удовлетворительном состоянии передали врачам. По предварительной информации, у него перелом костей голени правой ноги.