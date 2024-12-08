Турист сломал ногу, поднимаясь на пик Любви в Бурятии

— 7 декабря в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района 37-летний турист нуждается в помощи спасателей. Он в составе туристической группы из шести человек поднимался на гору Пик Любви. Они планировали сделать переход на Пик Дружба, но, не дойдя до Пик Молодежный, мужчина поскользнулся и травмировал ногу, — говорится в сообщении.