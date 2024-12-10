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Дело блогера Алексея Поднебесного направили в суд

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Поднебесного, сообщает пресс-служба ведомства 10 декабря.

Источник: Коммерсантъ

Лидера движения инцелов обвиняют по ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в период со 2 по 4 августа мужчина неоднократно совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Следом он вступил с потерпевшей в половую связь.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Поднебесного задержали 20 августа, когда он пытался покинуть Петербург с Московского вокзала. Сейчас блогер находится в СИЗО.