Дело блогера Алексея Поднебесного направили в суд

Лидера движения инцелов обвиняют по ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
По версии следствия, в период со 2 по 4 августа мужчина неоднократно совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Следом он вступил с потерпевшей в половую связь.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Поднебесного задержали 20 августа, когда он пытался покинуть Петербург с Московского вокзала. Сейчас блогер находится в СИЗО.