Пара, которая поженилась и развелась 12 раз за 43 года, подозревается в мошенничестве

Следствие показало, что женщина, которая потеряла первого мужа в 1981 году, регулярно разводилась и затем вновь выходила замуж для получения пособия в размере €27 тысяч. Согласно австрийскому законодательству, вдовы имеют право на пенсию, пока не вступят в новый брак, что позволило паре разводиться каждые три года для получения выплат.