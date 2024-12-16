Подробности расследования крушений танкеров «Волгонефть»

Судно «Волгонефть 239» 16 ноября вышел из порта «Азов» в порт «Кавказ». Во время шторма разорвалась носовая часть, экипаж в это время находился в кормовой части — она отдрейфовала от берега в 10 метрах от порта «Тамань». Весь экипаж из 14 человек благополучно доставили на берег.