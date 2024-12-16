Подробности расследования крушений танкеров «Волгонефть»

Дела о крушении танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе передали управлению по расследованию особо важных дел. Подробностями поделились в следкоме Крыма и Севастополя, передает ИА SevastopolMedia.
Выяснилось, что судна прошли проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года.
10 ноября танкер «Волгонефть 212» вышел из порта «Саратов» в порт «Кавказ». Из-за шторма он затонул севернее порта, разлился мазут. На борту находились 12 членов экипажа, один из них — 23-летний вахтенный матрос из Астрахани погиб. Остальных госпитализировали в больницу Анапы в состоянии разной степени тяжести.
Судно «Волгонефть 239» 16 ноября вышел из порта «Азов» в порт «Кавказ». Во время шторма разорвалась носовая часть, экипаж в это время находился в кормовой части — она отдрейфовала от берега в 10 метрах от порта «Тамань». Весь экипаж из 14 человек благополучно доставили на берег.
Следователи работают в Керчи и Краснодарском крае.