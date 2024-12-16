В Осиповичах суд дал 3,5 года девять раз судимому за кражу сейфа с деньгами

Могилевский областной суд рассмотрел апелляцию ранее девять раз судимого мужчины и оставил без изменения приговор суда Осиповичского района за кражу мужчиной сейфа из интернет-гипермаркета.
В июле 2024 года обвиняемый, используя лом-гвоздодер и отвертку, отжал створки оконной рамы и проник в помещение пункта выдачи заказов интернет-гипермаркета, откуда украл сейф с деньгами, которых в нем было около 12 тысяч.
На суде обвиняемый виду полностью признал, в содеянном раскаялся.
Приговор суда, который вступил в силу, таков: 3,5 года исправительной колонии в условиях строгого режима и штраф в размере 45 базовых величин (1 800 рублей).
Мы писали, что в Шклове суд дал три года работнику птицефабрики за кражу 18 тысяч цыплят (здесь все подробности).