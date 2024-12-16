В Осиповичах суд дал 3,5 года девять раз судимому за кражу сейфа с деньгами

В июле 2024 года обвиняемый, используя лом-гвоздодер и отвертку, отжал створки оконной рамы и проник в помещение пункта выдачи заказов интернет-гипермаркета, откуда украл сейф с деньгами, которых в нем было около 12 тысяч.