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В Осиповичах суд дал 3,5 года девять раз судимому за кражу сейфа с деньгами

В Осиповичах на 3,5 года осудили девять раз ранее судимого за кражу сейфа с деньгами.

Источник: Комсомольская правда

Могилевский областной суд рассмотрел апелляцию ранее девять раз судимого мужчины и оставил без изменения приговор суда Осиповичского района за кражу мужчиной сейфа из интернет-гипермаркета.

В июле 2024 года обвиняемый, используя лом-гвоздодер и отвертку, отжал створки оконной рамы и проник в помещение пункта выдачи заказов интернет-гипермаркета, откуда украл сейф с деньгами, которых в нем было около 12 тысяч.

На суде обвиняемый виду полностью признал, в содеянном раскаялся.

Приговор суда, который вступил в силу, таков: 3,5 года исправительной колонии в условиях строгого режима и штраф в размере 45 базовых величин (1 800 рублей).

Мы писали, что в Шклове суд дал три года работнику птицефабрики за кражу 18 тысяч цыплят (здесь все подробности).