На Кубани заявили о полной готовности к ликвидации разлива мазута

Господин Потахов отметил, что материальных средств и резервов на Кубани достаточно для решения задач по очистке побережья и ликвидации последствий разлива. Он подчеркнул, что вопросы возмещения ущерба будут решаться в рамках законодательства, однако на данном этапе необходимо оперативно действовать для защиты экосистемы региона.