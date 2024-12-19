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Минздрав Башкирии рассказал о работе поликлиник в новогодние праздники

В Башкирии стал известен график поликлиник на новогодних каникулах.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будут работать поликлиники и консультации в Башкирии в период предновогодних праздников и новогодних каникул.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, у поликлиник республики 29 декабря будет выходным днем, не будут они работать и 1 января. Выходным днем будут являться 5 и 7 января.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию можно пройти 30, 31 декабря 2024 года и 2,3,4, 6, 8 января 2025 года. В эти же дни будут работать женские консультации.

Неотложные вызовы и вызовы врача будут доступны с 08.00 часов до 17.00 часов 30, 31 декабря и 2,3,4, 6, 8 января.

Полный график работы медучреждений можно посмотреть здесь.

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