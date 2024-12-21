В Пермском крае сотрудники нефтяной компании пострадали на рабочем месте

В Пермском крае операторы по добыче нефти и газа пострадали на рабочем месте. Один из них скончался, второй — госпитализирован без сознания. Об этом сообщает краевая инспекция труда.
Вечером 19 декабря на кустовой площадке № 1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь» обнаружены без сознания два оператора по добыче нефти и газа. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть одного работника, второй доставлен в больницу без сознания.
«На данный момент формируется комиссия для расследования группового несчастного случая, который произошел 19 декабря 2024 года с работниками ООО “Лукойл-Пермь”. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — прокомментировали в ведомстве.