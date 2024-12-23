В Нижнем Новгороде годовалый ребенок погиб из-за отравления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели годовалого ребенка от отравления неизвестным веществом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Предварительно установлено, что вечером 13 декабря из дома, расположенного по улице Вечерняя деревни Новопокровской города Нижнего Новгорода, в детскую областную больницу с признаками отравления неустановленным веществом поступила годовалая девочка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.
«Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В местных СМИ утверждается, что девочка нашла под раковиной бутылку с растворителем и выпила из нее.