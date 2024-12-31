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Посетитель взорвал петарду в ТЦ у метро «Кировский завод» в Петербурге

Экстренные службы съехались к торговому центру в двух шагах от станции метро Кировский завод в Петербурге. Повод дал мужчина, решивший праздновать Новый год вместе с Дальним Востоком.

Источник: Фонтанка.ру

Автомобили пожарных и полиции заметили на улице Васи Алексеева, 4, в шестом часу вечера. По словам очевидцев, система оповещения сработала в торговом комплексе «Форум» — посетители якобы потянулись к выходу, кто-то говорил, что слышал хлопок.

На втором этаже шума слышно не было. Как рассказали «Фонтанке» в одном из магазинов, комплекс продолжает работать, эвакуации не было. В самом ТЦ уточнили, что переполох устроил нетрезвый мужчина, решивший взорвать петарду в супермаркете на первом этаже. Запуск пиротехники, почти совпавший с боем курантов в Хабаровске, обошёлся без жертв. Торговый комплекс работает, предпраздничному шопингу ничего не мешает.