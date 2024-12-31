Посетитель взорвал петарду в ТЦ у метро «Кировский завод» в Петербурге

На втором этаже шума слышно не было. Как рассказали «Фонтанке» в одном из магазинов, комплекс продолжает работать, эвакуации не было. В самом ТЦ уточнили, что переполох устроил нетрезвый мужчина, решивший взорвать петарду в супермаркете на первом этаже. Запуск пиротехники, почти совпавший с боем курантов в Хабаровске, обошёлся без жертв. Торговый комплекс работает, предпраздничному шопингу ничего не мешает.