Исчезла в Новый год: в Уфе пропала молодая красивая девушка

В Уфе пропала 33-летняя Анастасия Трифонова. Об исчезновении молодой уфимки сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По информации добровольцев, женщина ушла из дома 1 января. С тех пор ее никто не видел. О поисках жительницы Уфы стало известно накануне, 2 января. Семья обратилась в полицию и к волонтерам, когда поняли, что от Анастасии нет вестей уже сутки.
В день пропажи уфимка была одета в черную болоньевую куртку с капюшоном, зеленые спортивные штаны и черные меховые угги.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.
Если вы обладаете информацией о местонахождении Анастасии, просьба звонить по номерам 112 иди 8−800−700−54−52.
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