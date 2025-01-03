Исчезла в Новый год: в Уфе пропала молодая красивая девушка

По информации добровольцев, женщина ушла из дома 1 января. С тех пор ее никто не видел. О поисках жительницы Уфы стало известно накануне, 2 января. Семья обратилась в полицию и к волонтерам, когда поняли, что от Анастасии нет вестей уже сутки.