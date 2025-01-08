Глава СК запросил доклад о деле по факту хулиганских действий водителя такси в Красногорске

«Председателю Следственного комитета будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий водителя такси в Московской области. В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой в Красногорске водитель такси оскорбляет и угрожает местной жительнице, которой он перегородил выезд с парковки своим автомобилем. В связи с появившейся публикацией следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.