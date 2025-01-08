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Глава СК запросил доклад о деле по факту хулиганских действий водителя такси в Красногорске

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о деле по факту хулиганских действий водителя такси в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Председателю Следственного комитета будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий водителя такси в Московской области. В социальных медиа опубликована видеозапись, на которой в Красногорске водитель такси оскорбляет и угрожает местной жительнице, которой он перегородил выезд с парковки своим автомобилем. В связи с появившейся публикацией следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.