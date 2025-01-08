Более 80 тыс. мигрантов принудительно выдворили из РФ в 2024 году

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник агентства.
За весь 2023 год за пределы РФ было выдворено более 44,2 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 году было выдворено 26,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства в 47 государств. Ранее главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов сообщал, что с 2017 по 2022 год из России было выдворено порядка 200 тыс. мигрантов за нарушения миграционного законодательства и законодательства о трудовой деятельности.
Из Москвы и Московской области в 2024 году было выдворено 23 тыс. мигрантов. Они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ) и в следующие пять лет не смогут вернуться на территорию России.