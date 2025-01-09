AFP: Атака на резиденцию президента Чада унесла жизни 19 человек

«Стрельба у резиденции президента Чада забрала 19 жизней, среди погибших 18 человек нападавших», — говорится в публикации.
В Генштабе ВС Чада заявили, что причин для беспокойства в настоящий момент нет, «ситуация находится полностью под контролем, попытка дестабилизации обстановки пресечена».
Напомним, стрельба возле президентского дворца в Чаде началась 8 января в 20:45 по местному времени (22:45 мск). В ответ военные начали контртеррористическую операцию с применением техники. Предположительно, за нападением стояли боевики террористической организации «Боко Харам».