Тигры утащили 11 собак за новогодние праздники в Хабаровском крае

В управлении пояснили, что последние четыре года тигры появляются в зоне обитания человека примерно с одинаковой частотой. Проблема в кормовой базе: до сих пор сказывается сокращение поголовья кабана в 2019 году. Тогда традиционную добычу амбы выкосила африканская чума свиней. Для сбережения тигра до 2026 года действует мораторий на охоту на кабана. Скорее всего, срок действия запрета продлят — чтобы прокормить всех тигров кабана должно быть больше.