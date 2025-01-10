Тигры утащили 11 собак за новогодние праздники в Хабаровском крае

C 28 декабря 2024 г. по 9 января 2025 г. управлением охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края зафиксирована 21 конфликтная ситуация с участием диких животных, сообщает ИА AmurMedia.
28 декабря — следы амурского тигра отмечены в пос. Солонцовый муниципального района им. Лазо Хабаровского края. Проведены мероприятия по отпугиванию.
28 декабря — отмечены следы амурского тигра в пос. Сита (ул. Партизанская, д. 3) муниципального района им. Лазо. Проведены мероприятия по отпугиванию.
29 декабря — амурский тигр напал на госинспектора КГБУ «Служба по охране животного мира и ООПТ». Инспектор получил травмы средней тяжести, тигр отстрелян. Расследование происшествия проводят сотрудники полиции по Нанайскому району.
Истощенный тигр напал на инспектора охотнадзора в Нанайском районе.
Инспектор сейчас находится на амбулаторном лечении.
30 декабря — следы амурского тигра отмечены в пос. Корфовский (пер. Ореховый, д. 5) Хабаровского муниципального района. Проведены мероприятия по отпугиванию.
31 декабря — амурский тигр задавил дворовую собаку в с. Бичевая (пер. Ореховый, д. 13) муниципального района им. Лазо Хабаровского края.
2 января — амурский тигр задавил дворовую собаку на окраине с. Некрасовка (ул. Мира) Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Проведена беседа с хозяином собаки по поводу содержания домашних животных в ареале тигра.
3 января — тигр задавил дворовую собаку в пос. Сита (ул. Руставели, д. 6, кв. 1) муниципального района им. Лазо Хабаровского края. Проведена беседа с хозяином собаки по поводу содержания домашних животных в ареале тигра.
4 января — тигр задавил дворовую собаку в с. Аван Вяземского муниципального района Хабаровского края. Проведены мероприятия по отпугиванию тигра от населенного пункта.
4 января — амурский тигр задавил дворовую собаку и двух щенков в с. Краснокаменка (ул. Молодежная, д. 1) Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Проведена беседа с хозяином собак по поводу содержания домашних животных в ареале тигра. Проведены мероприятия по отпугиванию.
4 января — амурский тигр задавил дворовую собаку на окраине с. Гвасюги муниципального района им. Лазо Хабаровского края. Проведена беседа с главой поселения. Проведены мероприятия по отпугиванию тигра от населенного пункта.
4 января — в пос. Ванино Ванинского муниципального района Хабаровского края произведено изъятие орлана-белохвоста, находящегося в бедственном положении. Птица доставлена в г. Хабаровск. Спасти орлана не удалось.
5 января — следы амурского тигра обнаружены в пос. Кия (ул. Магазинная, д. 24) муниципального района им. Лазо Хабаровского края.
5 января — амурский тигр отмечен на ул. Руставели пос. Сита муниципального района им. Лазо Хабаровского края. Испугавшись человека, тигр скрылся в ближайшем лесном массиве. Проводятся мероприятия по отлову тигра.
6 января — отмечен заход амурского тигра в пос. Долми (ул. Новая, ул. Строительная) муниципального района им. Лазо Хабаровского края.
7 января — тигр задавил дворовую собаку в пос. Долми (ул. Лесная, д. 2, кв. 1) муниципального района им. Лазо Хабаровского края. Проведена беседа с хозяином собаки по поводу содержания домашних животных в ареале амурского тигра. Проведены мероприятия по отпугиванию тигра от населенного пункта.
7 января — визуально отмечен амурский тигр на окраине пос. Кутузовка муниципального района им. Лазо Хабаровского края.
7 января — тигр задавил дворовую собаку в с. Некрасовка (ул. Бойко-Павлова, д. 31) Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Проведены беседы с хозяином собаки по поводу содержания домашних животных в ареале тигра. Проведены мероприятия по отпугиванию тигра от населенного пункта.
7 января — тигр задавил дворовую собаку в с. Некрасовка (ул. Ленина, д. 78) Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Проведены мероприятия по отпугиванию.
8 января — тигр задавил дворовую собаку в с. Некрасовка (ул. Фабричная, д. 25) Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Проведена беседа с хозяином собаки по поводу содержания домашних животных в ареале тигра. Проведены мероприятия по отпугиванию тигра от населенного пункта.
9 января — амурский тигр отмечен в пос. Долми (ул. Лесная, д. 13, кв. 1) муниципального района им. Лазо Хабаровского края. На место происшествия выехали специалисты управления охотничьего хозяйства Правительства края и подведомственного учреждения.
10 января — амурский тигр задавил дворовую собаку в пос. Кия (ул. Шоссейная, д. 28) муниципального района им. Лазо. Проводится проверка.
Как сообщили ИА AmurMedia в управлении охотничьего хозяйства, сейчас идет отлов тигров в окрестностях Ситы, Долми и Некрасовки, туда направлены группы охотоведов. Предположительно, возле этих поселений бродит по одному тигру — амурская кошка одиночка, исключение — тигрица с тигрятами.
В управлении пояснили, что последние четыре года тигры появляются в зоне обитания человека примерно с одинаковой частотой. Проблема в кормовой базе: до сих пор сказывается сокращение поголовья кабана в 2019 году. Тогда традиционную добычу амбы выкосила африканская чума свиней. Для сбережения тигра до 2026 года действует мораторий на охоту на кабана. Скорее всего, срок действия запрета продлят — чтобы прокормить всех тигров кабана должно быть больше.
Напоминаем, что в случае возникновения конфликтной ситуации с дикими животными необходимо обращаться по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.