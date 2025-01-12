С прибытием в Калининград задерживаются 10 авиарейсов

Ранее ТАСС сообщал о том, что аэропорт Санкт-Петербурга, оказавшегося под ударом циклона «Чарли», в воскресенье приостанавливал работу по приведению коэффициента сцепления к нормативному состоянию. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу. В настоящее время Пулково возобновил прием и отправку самолетов.