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С прибытием в Калининград задерживаются 10 авиарейсов

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. С прибытием в Калининград задерживаются 10 и отменены 4 авиарейса из Санкт-Петербурга, Москвы, Минеральных Вод, Самары и Пскова. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Храброво.

Источник: РИА "Новости"

Все отмены приходятся на Санкт-Петербург. Это рейсы авиакомпаний «Россия», Smartavia и «Победа». На Санкт-Петербург приходится также задержка с прибытием в Калининград 11 авиарейсов.

Ранее ТАСС сообщал о том, что аэропорт Санкт-Петербурга, оказавшегося под ударом циклона «Чарли», в воскресенье приостанавливал работу по приведению коэффициента сцепления к нормативному состоянию. В период временного закрытия на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, выполнявших рейсы в Северную столицу. В настоящее время Пулково возобновил прием и отправку самолетов.

В Калининградском аэропорту ТАСС сообщили, что авиаузел работает в нормальном режиме.