В Лос-Анджелесе предъявили первые обвинения за кражи в ходе пожаров

Он привел поименный список обвиняемых со всеми инкриминируемыми им преступлениями. Одна группа злоумышленников похитила из дома неназванной американской звезды статуэтку премии «Эмми», другая группа из трех человек украла порядка $200 тыс. вместе с документами, еще одна пара обокрала за один день сразу два дома. Всем им грозят сроки от шести лет до пожизненного с учетом наличия у ряда преступников предыдущих судимостей. Обвиняемому в трех случаях поджога гражданину по фамилии Эскобар грозит до девяти лет заключения, добавил окружной прокурор. Он отметил, что оперативное задержание преступников стало возможным благодаря тесной кооперации всех силовых и спасательных служб.