Башкирский город Ишимбай получил звание «Город трудовой доблести»

Ишимбаю присвоили звание «Город трудовой доблести». Город был включен в список претендентов в этом году наряду с семью другими. В их числе были Курган, Ковров, Миасс, Верхняя Пышма, Салехард, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий.
Как сообщил президент России Владимир Путин во время заседания оргкомитета «Победа», во время войны в Ишимбае было добыто 25% нефти. Также на деньги жителей были снаряжены пять авиаэскадрилий и три танковые колонны.
Как следует из указа главы государства, всем городам-претендентам было присвоено почетное звание сегодня, 15 января.
Напомним, что в 2020 году звание «Город трудовой доблести» получила Уфа.
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