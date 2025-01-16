В Новосибирске вынесли приговор за попытку сбыта 36 кг наркотиков

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере. Виновными признаны 5 жителей Сибири, которые пытались сбыть более 36 кг наркотиков.
Подробности передают в пресс-службе областной прокуратуры.
Пятёрка действовала с лета по 6 декабря 2022 года. Они покушались на сбыт около 1 кг психотропных веществ и более 36 кг различных наркотиков. Кроме того, по местам жительства подсудимых была также найдена запрещёнка.
Отмечается, что фигуранты дела частично признали вину. В зависимости от их роли в преступлении назначено от 8 до 10 лет колоний общего и строгого режимов.