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В Новосибирске вынесли приговор за попытку сбыта 36 кг наркотиков

Также подсудимые пытались сбыть около 1 кг психотропных веществ.

Источник: Freepik

Новосибирский районный суд вынес приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере. Виновными признаны 5 жителей Сибири, которые пытались сбыть более 36 кг наркотиков.

Подробности передают в пресс-службе областной прокуратуры.

Пятёрка действовала с лета по 6 декабря 2022 года. Они покушались на сбыт около 1 кг психотропных веществ и более 36 кг различных наркотиков. Кроме того, по местам жительства подсудимых была также найдена запрещёнка.

Отмечается, что фигуранты дела частично признали вину. В зависимости от их роли в преступлении назначено от 8 до 10 лет колоний общего и строгого режимов.