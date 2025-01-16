Суд отказал в УДО Васильеву, устроившему резонансное ДТП в Екатеринбурге

На заседании суда кроме представителей прокуратуры и защиты Васильева присутствовала сестра Виталия Никифорова, погибшего в том ДТП. Сам виновник аварии общался с судом по видеосвязи. Сейчас он находится на принудительных работах в исправительном центре в Нижнем Тагиле. С начала августа осужденный работает в одном из цехов «Уралвагонзавода».
Ходатайство Васильева об УДО не поддержали ни прокурор, ни сестра погибшего Никифорова. Представитель надзорного ведомства указал, что с 2021 года Васильев не выплачивал положенной по суду компенсации. Деньги он начал перечислять незадолго до того, как решил попросить об условно-досрочном освобождении.
Напомним, 4 августа 2019 года Васильев, пивший всю ночь в компании в квартире своего друга Глеба Березкина в доме на улице 40-летия Комсомола, около 05:00 взял ключи от автомобиля Kia Rio, принадлежащего другому собутыльнику Никите Фомину. Вместе с Березкиным на этой машине он поехал за новой порцией выпивки. На скорости свыше 100 км/ч Васильев врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. От удара погибли водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.
Васильева повезли на медосвидетельствование в ГКБ № 24, куда приехал и его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Он воспользовался тем, что медсестру Светлану Османову вызвали из смотровой и сдал мочу вместо сына. Следователь засомневался в результатах анализа, назначил экспертизу ДНК, и все вскрылось. На процессе Васильев подмену анализа отрицал.
Васильева-младшего признали пьяным. Следователи установили вину полковника Васильева, но освободили его от ответственности на основании примечания к ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений» как близкого родственника.
21 января 2022 года в Свердловском областном суде была повторно рассмотрена апелляционная жалоба. Окончательно Васильеву было назначено 8 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Алатырский районный суд Чувашии удовлетворил 20 марта 2024 года просьбу Васильева об условно-досрочном освобождении. В мае Верховный суд Чувашии отменил решение об УДО. Позднее аналогичное решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Адвокат Васильева Владимир Кривоногов заявил ЕАН, что будет обжаловать решение суда.
Александр Лукманов/Сергей Беляев.