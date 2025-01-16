Суд отказал в УДО Васильеву, устроившему резонансное ДТП в Екатеринбурге

Напомним, 4 августа 2019 года Васильев, пивший всю ночь в компании в квартире своего друга Глеба Березкина в доме на улице 40-летия Комсомола, около 05:00 взял ключи от автомобиля Kia Rio, принадлежащего другому собутыльнику Никите Фомину. Вместе с Березкиным на этой машине он поехал за новой порцией выпивки. На скорости свыше 100 км/ч Васильев врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. От удара погибли водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.