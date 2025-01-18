Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в Ушачском районе погиб мужчина

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме, расположенном в Ушачском районе, погиб 55-летний мужчина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: БЕЛТА

«17 января в 22.43 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Глыбочка Ушачского района. На пожаре обнаружен погибший 1970 г.р.», — рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.