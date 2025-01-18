При пожаре в Ушачском районе погиб мужчина

«17 января в 22.43 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Глыбочка Ушачского района. На пожаре обнаружен погибший 1970 г.р.», — рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме, расположенном в Ушачском районе, погиб 55-летний мужчина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«17 января в 22.43 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Глыбочка Ушачского района. На пожаре обнаружен погибший 1970 г.р.», — рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.