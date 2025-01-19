Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Самары Ивана Носкова

Мэр Самары Иван Носков в своем официальном телеграм-канале предупредил самарцев о злоумышленниках, которые создали его фейковый аккаунт. Иван Носков попросил не общаться с мошенниками, которые могут писать или звонить от его имени, а сразу блокировать фейковый аккаунт.
— Все, кто общается со мной через телеграм — внимательно проверяйте, кто вам звонит и от кого пришло сообщение. Я не менял свой номер телефона, не добавлял к аккаунту личное фото, — сообщил мэр Самары.
Иван Носков отметил, что соцсети и мессенджеры сейчас являются самым удобным способом для злоумышленников сеять панику и заниматься мошенничеством.
— Прошу всех быть бдительнее и внимательнее, не переходить по ссылкам, которые вам могут прислать в таких фейковых сообщениях. И перепроверяйте информацию. Можно перезвонить мне лично или секретарю по городскому номеру, — сказал мэр.