Прокуратура: владельцы потерпевших крушение танкеров нарушили регламент

Арбитражный суд Краснодарского края принял в середине января в производство пять исков о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов) к владельцам затонувших в Черном море танкеров. Два заявления адресованы к пермскому ООО «Кама Шиппинг», три к московскому ЗАО «Волгатранснефть», во всех них компании указаны в качестве «иных лиц». Документы поданы 10 января Новороссийской транспортной прокуратурой. Разбирательства начнутся 6, 10 и 20 февраля.
«О привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов», — указано во всех пяти определениях о принятии заявлений к производству в электронной картотеке суда. Суть претензий не раскрывается.
Комментариями представителей ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» РИА Новости пока не располагает.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.