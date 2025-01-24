Прикрывавшаяся спецслужбами женщина продавала российскую недвижимость в Берлине

Группа мошенников реализовала недвижимость в Берлине-Лихтенберге, получив 5,2 миллиона евро, а также три других объекта в этом районе на 8,8 миллиона евро в сентябре 2021 года. Планировалась продажа ещё трёх объектов в Кенигс-Вустерхаузене, Берлин-Шёнеберге и Берлин-Митте. Однако заключение сделок остановилось из-за событий на Украине.