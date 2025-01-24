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Прикрывавшаяся спецслужбами женщина продавала российскую недвижимость в Берлине

В Берлине 59-летняя женщина, прибегнув к махинациям, реализовала российскую собственность на 14 миллионов евро. Она ссылалась на мнимую поддержку российских спецслужб, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Источник: Life.ru

Женщину обвинили в фальсификации официальных документов и в крупном мошенничестве, сообщил прокурор. По данным правоохранителей, обвиняемая представлялась агентом секретной службы.

Некий мужчина и его сообщница, начиная с осени 2021 года и до февраля 2022 года, искали подходящую российскую недвижимость в Берлине. Они подделывали нужные документы, включая доверенности от имени президента РФ и прочие бумаги.

Группа мошенников реализовала недвижимость в Берлине-Лихтенберге, получив 5,2 миллиона евро, а также три других объекта в этом районе на 8,8 миллиона евро в сентябре 2021 года. Планировалась продажа ещё трёх объектов в Кенигс-Вустерхаузене, Берлин-Шёнеберге и Берлин-Митте. Однако заключение сделок остановилось из-за событий на Украине.

Ранее Life.ru рассказывал, откуда у самарской пенсионерки Ольги Серовой сотни миллионов, которые достались мошенникам с Украины. Злоумышленники выманили у нее 430 миллионов рублей, что стало рекордной суммой.